В Бурятии сократилось количество выявленных фальшивок

В 1 квартале 2020 года количество выявленных подделок сократилось вдвое





В Бурятии в январе-марте 2020 года банки выявили и изъяли из оборота шесть поддельных банкнот. Это вдвое меньше, чем в 1 квартале 2019 года. Все обнаруженные фальшивки – одного номинала 5000 рублей. Годом ранее были выявлены поддельные купюры номиналами от 200 до 5000 рублей.

- Любой житель республики может без специальных приборов определить подлинность попадающих к нему в руки наличных денег. Российские банкноты содержат комплекс защитных элементов, которые несложно проверить на просвет, на ощупь или просто изменяя угол зрения. Если вы знаете и умеете определять хотя бы четыре защитных элемента, то значительно снизите риск попадания фальшивки в свой кошелек, – сообщила управляющий региональным подразделением Банка России Наталья Эйрих.

Подробная информация о защитных признаках всех банкнот, находящихся в обращении, есть на сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение». Потренироваться определять защитные элементы в интерактивной форме поможет мобильное приложение «Банкноты Банка России».

Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/politika/