В Бурятии продолжается реализация программы льготной ипотеки под 2%

Сегодня уже подано свыше 27 тысяч заявок во всех регионах ДФО на получение



Программа государственной льготной ипотеки под 2% с момента запуска в декабре 2019 года пользуется высоким спросом, сообщает Минвостокразвития РФ. Ведомство также опровергло информацию о росте количества фиктивных разводов в регионах ДФО ради участия в данной программе, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



- Минвостокразвития РФ или Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике не получали информацию о том, что на Дальнем Востоке существует проблема фиктивных разводов для того, чтобы воспользоваться программой «Дальневосточная ипотека», - сообщили пресс-службе Минвостокразвития РФ.



Сегодня уже подано свыше 27 тысяч заявок во всех регионах ДФО на получение «Дальневосточной ипотеки» из которых заключено более 7,5 тысяч договоров на сумму более 26,1 млрд рублей.



Ранее, в газете «Известия» выходил материал о том, что количество разводов в Дальневосточных регионах в 2020 году увеличилось на 11% по сравнению с 2019 годом. Это связывалось, в том числе, из-за ограничений по возрасту для участия в программе в льготной ипотеке под 2%.



Принять участие в программе «Дальневосточная ипотека» могут семьи, в которых возраст каждого из супругов не превышает 35 лет. При этом, оба супруга или один из них должны иметь прописку на территории Дальневосточного федерального округа. Оформить льготную ипотеку могут и не состоящие в браке граждане, возраст которых также не превышает 35 лет и у которых есть ребенок до 18 лет.



В Бурятии, по информации Управления ЗАГС республики, в январе-феврале 2020 года было зарегистрировано 720 браков, превысив на 77 случаев количество разводов (643). При этом за аналогичный период 2019 года в республике было зарегистрировано только 659 зарегистрированных браков. Согласно данным на сайте Росстата, число браков в регионах ДФО в январе-феврале 2020 года, также выросло. В январе-феврале 2019 года во всех субъектах Дальневосточного федерального округа было зарегистрировано 6097 браков. В этом году их количество увеличилось до 7118, или на 16,7%.



При этом количество всех разводов на Дальнем Востоке в январе-феврале 2020 года снизилось по сравнению с тем же периодом прошлого года. За первые два месяца текущего года в Дальневосточном федеральном округе было зарегистрировано 6405 разводов. Это на 0,65% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (6447).



Кроме того, как сообщили в Управлении ЗАГС республики, из-за ограничительных мероприятий в Бурятии не регистрируется расторжение брака, исключение - экстренные случаи. С 1 апреля регистрируются только акты о рождении, смерти и заключении брака при особых обстоятельствах.



О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент России Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. Заместитель председателя Правительства РФ – Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил главам дальневосточных регионов координировать работу по льготной ипотеке, в том числе следить за ценами на жилье. Программа позволяет молодым семьям и участникам программы «Дальневосточный гектар» получить ипотечный заем в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет.



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