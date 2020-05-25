25.05.2020
В Улан-Удэ застройщик вольно обращался с деньгами дольщиков

В Улан-Удэ застройщик вольно обращался с деньгами дольщиков

В отношении гендиректора фирмы возбуждено административное дело

В Советском районе Улан-Удэ прокуратура выявила нарушения в работе коммерческой организации, занимающейся строительством многоквартирных домов.

«Вопреки федеральному закону «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов» застройщиком не обеспечен отдельный учет денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства», сообщили в прокуратуре Бурятии.

В отношении генерального директора организации возбуждено административное дело, которое находится на рассмотрении.

Фото: «Номер один»
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