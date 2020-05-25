В Бурятии село благоустроили не как хотели, а как смогли

Но чиновники все равно оплатили работы







Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе администрации сельского поселения «Туркинское».

«В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в июне 2019 года администрация поселения заключила контракт с компанией на выполнение работ по благоустройству общественной территории парка в селе Турка на сумму 300 тысяч рублей. В нарушение закона заказчик принял и оплатил работы, не отвечающие условиям контракта», рассказали в надзорном ведомстве.За приемку работ, несоответствующих условиям контракта, глава сельского поселения привлечен к административной ответственности и оштрафован на 20 тысяч рублей.Также прокуратура направила иск в суд о понуждении подрядчика выполнить работы, а заказчика проконтролировать выполнение работ в соответствии с условиями контракта.Фото: «Номер один»