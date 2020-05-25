В Бурятии вылечилась почти половина больных COVID-19

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 1254 (+45)



В Бурятии сегодня общее число случаев заражения COVID-19 достигло 1254. Это на 45 больше, чем было в воскресенье, сообщило республиканское управление Роспотребнадзора. Из них в Улан-Удэ – 712 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 571 человек. Это почти половина от общего числа случаев. Умерли семь человек.



Из 45 новых случаев COVID-19: три человека – прибывшие из регионов РФ, 19 человек – из очага РКБ им. Н.А. Семашко, два человека – связаны с очагом в Кижингинском районе, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 1045 человек, все лабораторно обследованы.



На 25 мая в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 527 больных, из них 60 детей. Состояние детей удовлетворительное.



На амбулаторном лечении находятся 149 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся два тяжелых взрослых пациента с COVID-19. На ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся десять тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ два пациента, старше 65 лет - один. В стационаре на ул.Пирогова 30 «а» находится 53 пациента с COVID-19, в реанимации четыре человека, на ИВЛ один больной. Старше 65 лет нет.



В десяти обсерваторах сегодня находятся 277 человек.



За сутки проведено исследований на коронавирус от 2140 человек, с нарастающим итогом – 82 053. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



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