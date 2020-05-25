В Бурятии изъяты ружье и боеприпасы без разрешительных документов

Сотрудники Росгвардии и Бурприроднадзора провели совместный рейд по охотничьим угодьям



В Бурятии огнестрельное оружие с нарезным стволом калибра 5,6 мм и боеприпасы без разрешительных документов изъяты у 59 –летнего жителя Закаменского района. Таков результат совместного рейда сотрудников Бурприроднадзора и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Бурятии, сообщили в ее республиканском управении.



Целью рейда являлось выявление преступлений и административных правонарушений в области незаконного оборота оружия и незаконной охоты.



Мужчина задержан в местности «Кундой» Закаменского района. Он находился в общедоступных охотничьих угодьях в период, когда охота повсеместно запрещена. При проведении досмотра в салоне автомобиля обнаружено незарегистрированное огнестрельное оружие в заряженном состоянии.



Материалы в отношении нарушителя переданы в отдел полиции для принятия правового решения о привлечении к уголовной ответственности. Изъятое оружие передано на экспертизу и последующее уничтожение.



Фото: Росгвардия



