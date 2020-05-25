Каждая пятая компания продлит «удалёнку» и после карантина

Работа из дома ведет к экономии времени и денег на дорогу, но угрожает лишним весом



После завершения режима самоизоляции 21% компаний, чьи сотрудники работают дистанционно во время карантина, оставят персонал работать из дома, сообщил результаты своего опроса работодателей портал



Большинство работодателей по окончании карантина планирует вернуть удаленных сотрудников на работу в офис (72%). Еще 17% работодателей оставят персонал на удаленке на какое-то время: чаще всего назывались даты 12 июня, 1 июля либо 1 сентября.



А вот 4% компаний хотят перевести персонал на постоянную работу из дома. Другие варианты рассматривают 2% работодателей: среди них — возвращать персонал в офис по желанию, оставить на удаленке сотрудников, которые хорошо проявили себя, работая из дома, либо продлить дистанционную занятость для персонала предпенсионного возраста или с хроническими заболеваниями.



Работа из дома имеет существенное преимущество — экономия времени на дорогу. Однако есть и минусы: 17% россиян отмечают, что прибавили в весе во время самоизоляции. Среди удаленных работников поправился практически каждый четвертый. Таков результат еще одного опроса



Гиподинамия, холодильник, диван — россияне считают лишние килограммы, приобретенные за 1,5 месяца в режиме самоизоляции. Каждый десятый поправился менее чем на 5 илограммов, 6% — от 5 до 10 ккмлограммов, каждый сотый — более чем на 10 килограммов. Впрочем, 13% респондентов, напротив, похудели: 8% менее чем на 5 килограммов, 4% скинули от 5 до 10 килограммов, каждый сотый потерял более 10 килограммов. При этом каждый второй (51%) сумел удержать свой привычный вес.



Меньше всего тех, кто поправился во время карантина, — среди молодежи до 24 лет (11%). Женщины жалуются на прибавку в весе чаще мужчин: 21% против 15% соответственно. Больше всего же тех, кто поправился во время самоизоляции, — среди россиян, работающих удаленно (24%).



Россияне, продолжающие ходить на работу в период карантина, чаще всех отмечают, что их вес не изменился (59%).



Получается, выбор прост: дорога на работу или лишний вес.



Фото: pixabay.com После завершения режима самоизоляции 21% компаний, чьи сотрудники работают дистанционно во время карантина, оставят персонал работать из дома, сообщил результаты своего опроса работодателей портал SuperJob Большинство работодателей по окончании карантина планирует вернуть удаленных сотрудников на работу в офис (72%). Еще 17% работодателей оставят персонал на удаленке на какое-то время: чаще всего назывались даты 12 июня, 1 июля либо 1 сентября.А вот 4% компаний хотят перевести персонал на постоянную работу из дома. Другие варианты рассматривают 2% работодателей: среди них — возвращать персонал в офис по желанию, оставить на удаленке сотрудников, которые хорошо проявили себя, работая из дома, либо продлить дистанционную занятость для персонала предпенсионного возраста или с хроническими заболеваниями.Работа из дома имеет существенное преимущество — экономия времени на дорогу. Однако есть и минусы: 17% россиян отмечают, что прибавили в весе во время самоизоляции. Среди удаленных работников поправился практически каждый четвертый. Таков результат еще одного опроса SuperJob . В нем приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.Гиподинамия, холодильник, диван — россияне считают лишние килограммы, приобретенные за 1,5 месяца в режиме самоизоляции. Каждый десятый поправился менее чем на 5 илограммов, 6% — от 5 до 10 ккмлограммов, каждый сотый — более чем на 10 килограммов. Впрочем, 13% респондентов, напротив, похудели: 8% менее чем на 5 килограммов, 4% скинули от 5 до 10 килограммов, каждый сотый потерял более 10 килограммов. При этом каждый второй (51%) сумел удержать свой привычный вес.Меньше всего тех, кто поправился во время карантина, — среди молодежи до 24 лет (11%). Женщины жалуются на прибавку в весе чаще мужчин: 21% против 15% соответственно. Больше всего же тех, кто поправился во время самоизоляции, — среди россиян, работающих удаленно (24%).Россияне, продолжающие ходить на работу в период карантина, чаще всех отмечают, что их вес не изменился (59%).Получается, выбор прост: дорога на работу или лишний вес.Фото: pixabay.com