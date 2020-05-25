Иркутск и Чита опережают Бурятию по числу смертей от COVID-19

Иркутская область вышла вперед и по общему числу заболевших коронавирусом
Забайкальский край и Иркутская область опережают Бурятию по числу летальных случаев от коронавируса. В Забайкалье умерли 12 человек, в Иркутской области – девять. В Бурятии в списке потерь – семь человек.
Приангарье за минувшие сутки вышло вперед и по общему числу подтвержденных случаев COVID-19 - их сегодня насчитывается 1306. Прирост за сутки – 112. Госпитализированы сейчас 1050 человек. Выздоровели 239 человек, сообщает региональный оперштаб.
В Забайкальском крае по состоянию на 25 мая зарегистрировано 879 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Полностью выздоровели и выписались из больниц 385 человек. Среди заболевших 132 ребенка.
«Динамика ежедневная свидетельствует о росте заболеваемости. Средний темп прироста за последние семь дней - 5,7%. Наибольшее число заражений происходит в семьях и по контактам в медорганизациях. Все больше становится неизвестных источников заражения. Многие граждане не соблюдают требования правил безопасности, не пользуются средствами индивидуальной защиты. Коэффициент распространения растет, он составил 1,46 за последние сутки», - сообщила главный санитарный врач Забайкальского края Светлана Лапа.
Она отметила, что в Забайкалье действуют два крупных очага заболевания. Это краевой онкодиспансер – 117 зарегистрированных случаев, краевая клиническая больница – 27 зарегистрированных случаев. В онкодиспансере в отдельно стоящем корпусе рассматривается возможность введения моностационара.
Заболевания зарегистрированы в Чите и Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском районах края.
Под медицинским наблюдением в крае находится 2762 человек.
Фото: pixabay.com
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