Глава Заиграевского района: «У меня коронавируса нет»

Первый тест Александра Бурлакова оказался отрицательным
Первый тест на коронавирус, взятый у главы Заиграевского района Бурятии Александра Бурлакова, показал отрицательный результат. Об этом сообщил сам глава.
«Уважаемые земляки, сегодня утром получили отрицательные тесты. У меня, детей и моих родителей коронавируса нет. Повторные анализы возьмут на десятые сутки. Остаюсь на самоизоляции 14 дней, как и положено. Работу продолжу в режиме онлайн. На сегодня в нашем районе болеет 9 жителей. Среди них моя супруга. Желаю всем скорейшего выздоровления», - сообщил Александр Бурлаков через паблик районной газеты «Вперед».
Напомним, в конце прошлой недели глава сообщил, что его супруга заболела коронавирусом и он, как контактное лицо, вынужден уйти на самоизоляцию.
Фото: russianstock.ru
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