Очередь из 120 фур скопилась на МАПП «Забайкальск»

За сутки русско-китайскую пересекли границу всего 29 машин, за неделю – 195







В Забайкалье на международном автомобильном пункте пропуска «Забайкальск» сейчас находятся 120 фур. Всего за сутки русско-китайскую пересекли границу 29 машин, за неделю – 195. Об этом в ходе оперативного совещания 25 мая сообщил заместитель председателя правительства Забайкальского края Михаил Чуркин.



«С китайской стороной мы проводим работу по увеличению количества пропускаемых транспортных средств. Наш целевой показатель – до 35 единиц. Это поможем разгрузить ту очередь, которая сейчас стоит. Количество пропускаемых машин увеличиваем постепенно. За 20 мая прошло 26 транспортных средств, за 21 мая – 27 фур, за 22 мая – 31 транспортное средство, за 23 мая – 28 машин, за 24 мая – 29. Сейчас мы упираемся в возможности китайской стороны по переработке грузов. Будем искать другие технологические решения, чтобы обслужить 35 машин», - сказал Михаил Чуркин.



Как напоминает пресс-служба правительства Забайкальского края, Китай временно закрыл границы и ограничил пропуск по грузовому направлению на автомобильном пункте пропуска. Перейти границу с КНР могут грузовые транспортные средства, перевозящие приоритетный груз (гуманитарная помощь, овощи). Также грузовой транспорт, находящийся длительное время в Китае, обязан вернуться в Россию по окончании работы в КНР.



Фото пресс-службы правительства Забайкальского края

