В конкурсе эскизов медали за борьбу с коронавирусом в Бурятии появился лидер

Победитель получит 150 тысяч рублей

Медаль, приравненную к государственным наградам, будут вручать медикам, работающим непосредственно в очагах инфекции и в стационарах, где лечат пациентов с коронавирусом. Её название и дизайн, кстати, определят сами жители республики.Для этого на сайте «Гордость Бурятии» объявили народное голосование. Эскизы с пояснениями будут принимать до 1 июня включительноВсе работы опубликуют на сайте «Гордость Бурятии». Там же пройдет голосование. Его учтут при выборе победителя. Но определит финалистов конкурсная комиссия. В нее войдут профессиональные дизайнеры, художники, чиновники и общественники. За третье учредили приз 50 тысяч рублей, второе – 100 тысяч, а победитель получит 150 тысяч рублей.На сегодня проголосовало уже 370 человек. В голосовании появился явный лидер, который собрал почти 60%. Медаль автор назвал "За доблестный труд в борьбе с пандемией COVID-19".- 2020-ый год стал одним из самых сложных не только для нашей республики, но и для всего человечества – настоящая война с невидимым врагом. Наши защитники сейчас – врачи, медицинские работники. И без того непростая профессия в этом году стала; синонимом героизма, - говорится в описании.Итоги конкурса подведут до 8 июня.