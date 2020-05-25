Глава Тувы заразился коронавирусом

Шолбан Кара-оол госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу и чувствует себя нормально



Глава Тувы Шолбан Кара-оол, заразившийся коронавирусной инфекцией, чувствует себя нормально. Об этом



«Кара-оол госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Он находится под наблюдением врачей и начал получать необходимое лечение. Самочувствие у него нормальное», - рассказали в пресс-службе.



Глава региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что заразился коронавирусом. Также он рассказал, что в больнице лежат главы администраций муниципалитетов - Танды и Улуг-Хема. В обращении к жителям Тувы он подчеркнул, что болезнь очень заразная, и попросил граждан беречь себя, соблюдать самоизоляцию и заниматься профилактикой болезни.



По данным на утро 25 мая, в Туве зарегистрированы 706 случаев коронавируса, 83 человека выздоровели, одна женщина умерла.



Фото: gov.tuva.ru Глава Тувы Шолбан Кара-оол, заразившийся коронавирусной инфекцией, чувствует себя нормально. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.«Кара-оол госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Он находится под наблюдением врачей и начал получать необходимое лечение. Самочувствие у него нормальное», - рассказали в пресс-службе.Глава региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что заразился коронавирусом. Также он рассказал, что в больнице лежат главы администраций муниципалитетов - Танды и Улуг-Хема. В обращении к жителям Тувы он подчеркнул, что болезнь очень заразная, и попросил граждан беречь себя, соблюдать самоизоляцию и заниматься профилактикой болезни.По данным на утро 25 мая, в Туве зарегистрированы 706 случаев коронавируса, 83 человека выздоровели, одна женщина умерла.Фото: gov.tuva.ru