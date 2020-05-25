Байкальскую нерпу проверят на стресс

Сегодня 25 мая День нерпенка

В 2020 году Фонд поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал» выделит не менее 1 млн рублей на исследование нерпы.



Запланировано проведение гормональных и серологических исследований эндемика совместно с Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН.

- Гормональные исследования будут включать в себя определение уровня кортизола, тестостерона и прогестерона. Кортизол, главный стрессовый гормон, позволит охарактеризовать уровень стрессированности животных, а тестостерон и прогестерон — репродуктивную способность животных, - сообщает пресс-служба фонда.

Серологические исследования – поиск антител к определённым заболеваниям. Если антитела будут найдены, значит, животное уже переболело определенной болезнью. В частности, будут проведены анализы на токсоплазму, порвовирусы, вирус чумы плотоядных, трихинеллу, бруцеллу и другие заболевания. Данные исследования позволят понять, контактировало ли исследуемое животное с патогеном и оценить уровень распространения заболеваний среди популяции.

В дальнейших планах фонда — проведение гистологических и генетических исследований, а также организация второй экспедиции на Ушканьи острова для обустройства экологических троп и точек сбора актуальной и необходимой информации о популяции нерп на их ключевых залежках. В 2021 году в случае успешного привлечения финансирования на продолжение программы намечены разработка и тестирование методики неинвазивного гидроакустического учета нерп, которая, предположительно, имеет более высокую точность в сравнении с существующими методами учета. При успешных результатах учет можно будет провести уже 2022 году.

Фото: Фонд поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал»