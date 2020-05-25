В Бурятии ищут 40-летнюю пропавшую сельчанку

Женщина еще 10 апреля уехала в Улан-Удэ и исчезла

В Бурятии сотрудники полиции разыскивают 40-летнюю жительницу села Выдрино Кабанского района Екатерину Капунову, которая 10 апреля уехала в Улан-Удэ, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Приметы: европейской внешности, на вид 40-45 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы прямые темно-русые, до плеч, глаза карие, нос прямой.Особые приметы: косоглазие, татуировка в виде цветка на левом предплечье, курит.Была одета: куртка темно-зеленая болоневая до пояса, джинсы светло-синие, кофта белого цвета с замком, полусапожки кожаные черные, солнцезащитные очки.При наличии какой-либо информации о данной гражданке либо ее местонахождении просим незамедлительно сообщить по телефонам:Фото: pixabay.com и МВД по Бурятии