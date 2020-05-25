25.05.2020
Подтвердить право на кредитные каникулы можно через Госуслуги

Подтвердить право на кредитные каникулы можно через Госуслуги

Это временное решение, позволяющее сократить для человека путь до банка

Направить кредитору справку по форме 2-НДФЛ и выписку из Пенсионного фонда для оформления кредитных каникул в соответствии с антикризисным законом жители Бурятии теперь могут напрямую из личного кабинета на портале Госуслуг, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Центробанка РФ.

Сервис реализован минкомсвязью РФ совместно с Банком России как временное решение, чтобы сократить для человека путь до банка. На портал Госуслуг загружен специальный справочник с электронными адресами банков и других кредиторов. Это позволит клиентам выбрать нужную финансовую организацию и переслать документы в ее адрес.

«В условиях пандемии коронавируса жители Бурятии активно пользуются государственной программой поддержки заемщиков, которая позволяет без просрочки и ухудшения кредитной истории взять законную передышку по платежам. Благодаря новому сервису сбор подтверждающих документов стал быстрее и проще.Удобен сервис и для финансовых организаций ─есть возможность оперативно получать документы с электронной подписью ведомств, а значит быстрее принимать решения по заявкам на кредитные каникулы», ─ прокомментировала Наталья Эйрих, управляющий региональным подразделением Банка России.

В дальнейшем финансовые организации смогут получать все необходимые сведения о доходах претендента на кредитные каникулы (например, о страховых взносах, налоговых отчислениях) из единого государственного информационного ресурса - цифрового профиля гражданина.

Фото: Центробанк РФ
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