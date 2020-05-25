Улан-Удэнский таможенный пост ЦЭД закрывается

С 16 июня декларации на товары можно будет подать в центры электронного декларирования Дальневосточного таможенного управления или иные ЦЭДы



Улан-Удэнский таможенный пост (центр электронного декларирования) с 16 июня прекращает работу. Это связано с реформированием таможенных органов и созданием электронных таможен, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



С 16 июня текущего года декларации на товары можно будет подать в центры электронного декларирования Дальневосточного таможенного управления или иные ЦЭДы, находящиеся в подчинении ФТС России.



Улан-Удэнский таможенный пост (ЦЭД) был создан в августе 2016 года. За это время на таможенном посту выпущено свыше 80 тысяч деклараций. По состоянию на 20 мая в федеральный бюджет перечислено около 47 миллиардов рублей. Количество участников внешнеэкономической деятельности, осуществлявших в нем декларирование, увеличилось с 238 до 700. Этому способствовало расширение действия перспективной инновационной технологии удаленного выпуска, что позволило участникам ВЭД осуществлять таможенное декларирование вне зависимости от местонахождения товаров.



«Технология удаленного выпуска, которую ЦЭД использует в своей работе, имеет много преимуществ: оптимизация логистики, когда товар находится в максимально приближенном месте для получателя, в результате – снижение стоимости логистической составляющей; уменьшение документооборота при таможенном декларировании и контроле. На сегодняшний день, подав электронную декларацию в центр электронного декларирования, можно оформить товар, фактически находящийся в Москве, на Дальнем Востоке и т.д», - отмечает преимущества электронного декларирования и функционированием специализированного таможенного поста Николай Фриккель, исполняющий обязанности первого заместителя начальника Бурятской таможни.



Начиная с 2017 года, среднее время выпуска экспортных деклараций на товары сократилось с 39 до 27 минут. На сегодня более 55% деклараций регистрируются в автоматическом режиме, около 7% деклараций на товары выпускаются автоматически.



Основными экспортными товарами были лес, лесоматериалы, летательные аппараты, продукты питания, товары народного потребления.



На импорт в ЦЭДе декларировались запасные части к автомобилям, самолетам, электробытовая техника и части к ней, лекарственные средства, плавиковый шпат, изделия из долерита, гранита, электроды.



Наряду с основной задачей – пополнением бюджета - стояла задача и выявления недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности, ищущих возможности оформить свой товар в обход законодательства, с наименьшими затратами для себя. По выявленным нарушениям таможенного законодательства было возбуждено 77 дел об административных правонарушениях. Наиболее частыми были нарушения, связанные с недекларированием товаров и заявлением недостоверных сведений о таможенной стоимости товаров.



Фото: Бурятская таможня

