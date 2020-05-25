В Бурятии сотрудник угрозыска подозревается в смертельном ДТП

Он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с другим автомобилем



В Бурятии расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 23-летнего сотрудника уголовного розыска местного отдела полиции по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По версии следствия, 11 апреля около 23:00 сотрудник уголовного розыска ОМВД России по Селенгинскому району, управляя служебным автомобилем «Лада Гранта» и двигаясь по проезжей части в городе Гусиноозерск, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с другим автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия 28-летний пассажир, находившийся в служебной машине, вылетел из салона через разбившееся боковое стекло и от полученных повреждений скончался на месте.



В настоящее время по уголовному делу назначены необходимые криминалистические, медицинские, автотехническая и генотипоскопическая экспертизы. Проводится весь комплекс других следственных действий, направленных на установление полной картины происшествия и сбор доказательственной базы.



Как сообщили в МВД по Бурятии, по факту ДТП проведена служебная проверка, по результатам которой ряд руководителей привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Один из сотрудников - с понижением в должности. В настоящее время сотрудник – участник ДТП, находится на излечении. Решение о его дальнейшем пребывании в ОВД будет принято в соответствии с

законодательством.



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