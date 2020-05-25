В Бурятии и Забайкалье увеличится группировка горноспасателей из Кузбасса

Вахтовым методом они обеспечивают безопасность предприятий по добыче полезных ископаемых



Группировка кузбасских горноспасателей в Бурятии и Забайкальском крае увеличится примерно на 50 специалистов, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии. Сейчас на предприятиях двух регионов несут дежурство более 50 горноспасателей из Кузбасса, оснащенных автомобильной техникой для доставки личного состава и необходимым аварийно-спасательным оборудованием.



Увеличение численности группировки связано с тем, что в ближайшее время на обслуживание планируется принять еще около 30 предприятий двух регионов. Кемеровский военизированный горноспасательный отряд работает на предприятиях, ведущих добычу и переработку полезных ископаемых. Силами кузбасских горноспасателей МЧС России организованы посты на более 35 опасных производствах подземной добычи и открытой разработки.



Дополнительно на вахте горноспасатели из Кемеровской области делятся навыками работы и секретами мастерства с членами вспомогательных горноспасательных команд из числа работников местных горнодобывающих предприятий. Их сотрудники могут предпринять первичные меры для ликвидации аварийной ситуации и минимизации ее последствий. Передача знаний и навыков работы от профессиональных горноспасателей помогает сделать действия работников слаженными, повысив их эффективность. Кемеровскими горноспасателями организована подготовка работников горнодобывающих предприятий в Чите и Улан-Удэ.



Фото: МЧС России

