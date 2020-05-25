В Бурятии девушка сорвалась со скалы

На помощь пришли друзья альпинисты и спасатели

В Бурятии накануне при занятии скалолазанием на Тологойских скалах в Иволгинском районе со скалы сорвалась девушка. Она упала на каменный уступ, получив серьезную травму, осложненную тем, что на ее ноги упал валун.Первую помощь ей оказали соратники по альпинистскому клубу. Также ей на помощь пришли спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Артем Кравцов и Буда Цыдыпов, тренировавшиеся на скалах в свой выходной день. Они организовали изготовление носилок из подручных материалов, и спуск пострадавшей с помощью альпинистского снаряжения с высоты около 40 метров.По прибытию скорой помощи, девушка была передана медицинским работникам, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС