В Прибайкальском районе Бурятии восстановили лесной питомник

В нем высеяно около 5 миллионов семян сосны, чтобы восстановить более 1 100 гектаров леса



В Бурятии сотрудники Кикинского и Прибайкальского лесхозов восстановили питомник, который пустовал более семи лет. Лесники будут выращивать сеянцы сосны с открытой корневой системой, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



Перед началом посева, сотрудники лесхозов очистили питомник от сорняков и мусора, а затем обработали семена в слабом растворе перманганат калия для быстрой и большей всхожести. Всего высеяно около 5 млн семян сосны. Такого количества хватит, чтобы восстановить более 1 100 гектаров леса, погибшего от пожаров.



«В этом году планируем получить первые всходы, а уже через два года сеянцы будут готовы к высадке в лесном фонде. В течение года будем ухаживать за сеянцами: им требуется особый специальный уход – подкормка минеральными удобрениями, аккуратная прополка и рыхление почвы» - поделился руководитель Кикинского лесхоза, Данил Вотинцев.



Это уже двенадцатый по счету лесной питомник в республике. Ежегодно лесники проводят посев лесных семян на общей площади более 8 гектаров. За год с такой площади получают более 6 миллионов сеянцев сосны для восстановления лесов.



Напомним, увеличение площадей лесовосстановления проводится в рамках реализации нацпроекта «Экология» и регионального проекта «Сохранение лесов». К 2024 году баланс выбытия и воспроизводства лесов должен увеличиться до 100%. Сегодня этот показатель составляет 86,6 %.



Фото: РАЛХ

