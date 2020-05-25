В Улан-Удэ возобновился ямочный ремонт

Он был прерван на время дождей
С установлением солнечной погоды в Улан-Удэ дорожные строители продолжили ямочный ремонт дорог. За минувшие выходные были заасфальтированы все открытые ямы в Октябрьском районе.
- К сожалению, дожди не позволили своевременно провести ямочный ремонт. Укладывать асфальт в дождливую погоду нельзя. Приносим извинения автомобилистам за доставленные неудобства, - отметили в Управлении дорожного строительства администрации Улан-Удэ.
На сегодня ориентировочный объем выполненных работ составляет 5 тысяч кв.м. Ремонт проводится в каждом районе города.
- Поскольку невозможно выполнить одномоментно полный ремонт автомобильных дорог на всех улицах города, то проведение ежегодного ямочного ремонта в рамках содержания дорог по-прежнему является необходимостью, - отмечают в управлении.
Текущий ямочный ремонт на дорогах Улан-Удэ обойдется местному бюджету в более чем 12 млн рублей. Исполнителями по контрактам являются ООО «АРС Строй» и ООО «Русстройконтроль».
Фото: мэрия Улан-Удэ
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?