В Улан-Удэ возобновился ямочный ремонт

Он был прерван на время дождей





С установлением солнечной погоды в Улан-Удэ дорожные строители продолжили ямочный ремонт дорог. За минувшие выходные были заасфальтированы все открытые ямы в Октябрьском районе.

- К сожалению, дожди не позволили своевременно провести ямочный ремонт. Укладывать асфальт в дождливую погоду нельзя. Приносим извинения автомобилистам за доставленные неудобства, - отметили в Управлении дорожного строительства администрации Улан-Удэ.На сегодня ориентировочный объем выполненных работ составляет 5 тысяч кв.м. Ремонт проводится в каждом районе города.- Поскольку невозможно выполнить одномоментно полный ремонт автомобильных дорог на всех улицах города, то проведение ежегодного ямочного ремонта в рамках содержания дорог по-прежнему является необходимостью, - отмечают в управлении.Текущий ямочный ремонт на дорогах Улан-Удэ обойдется местному бюджету в более чем 12 млн рублей. Исполнителями по контрактам являются ООО «АРС Строй» и ООО «Русстройконтроль».Фото: мэрия Улан-Удэ