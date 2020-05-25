Бурятия в числе лидеров по активности в «дальневосточной ипотеке»

В республике к новоселью готовятся 946 семей, которые взяли кредиты на 2,2 миллиарда рублей



Бурятия занимает третье место в ДФО по активности населения в «дальневосточной ипотеке». В республике к новоселью готовятся 946 семей. Общая сумма кредитных средств, привлеченная ими на покупку жилья по этой программе, составляет 2,2 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике



Высокую активность участия в программе проявляют молодые семьи из Якутии и Приморья. Эти регионы лидируют по числу оформленных договоров: 2086 и 2081 соответственно. В Якутии совокупная сумма договоров превысила 8 миллиардов рублей, в Приморском крае – 7,6 миллиарда.



Жители Хабаровского края заключили 853 договора на получение «дальневосточной ипотеки» на общую сумму 2,9 миллиарда рублей. В Амурской области число контрактов достигло 636 на 2 миллиарда рублей.



По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, всего на 25 мая заключено 7652 договора на «дальневосточную ипотеку». Общая сумма контрактов составляет 26,6 млрд рублей. Прием заявок от жителей региона продолжается, к настоящему моменту их число превысило 28 тысяч.



Напомним, до 30 июня в Сбербанке действует акция на «дальневосточную ипотеку»: при использовании сервиса «Электронная регистрация» заемщик может оформить кредит по сниженной ставке 1,7% годовых. Электронная регистрация позволяет отправить документы на регистрацию права собственности и получить их без посещения МФЦ и Росреестра. Сделки по покупке квартир в новостройках можно совершать без посещения офиса Сбербанка.



Ставка годовых 1,6% действует для заемщиков Банка ДОМ. РФ, которые подтверждают доход выпиской из Пенсионного фонда РФ. Ее можно заказать у менеджера банка. Эта выписка освобождает от необходимости предоставления справки 2-НДФЛ и копии трудовой книжки. Аналогичная ставка действует в «Азиатско-Тихоокеанском банке» для заемщиков, работающих в бюджетной сфере и участников зарплатного проекта.



Кредиты по программе «Дальневосточная ипотека» предоставляются молодым семьям, состоящим в зарегистрированном браке, возрастом не более 35 лет (включительно) и участникам программы «Дальневосточный гектар». Основные условия кредита: процентная ставка – 2 процента годовых. Первоначальный взнос – не менее 20%, кредит выдается на срок не более 20 лет. Максимальный размер кредита – до 6 миллионов рублей. Банки принимают заявки во всех 11 субъектах ДФО. Полный список банков-партнеров по регионам можно посмотреть на интерактивной карте на сайте hcfe.ru. Здесь же можно оставить заявку на консультацию специалиста Агентства по вопросам получения ипотеки под 2% годовых.



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