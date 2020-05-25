В Улан-Удэ полуторагодовалый ребенок выпал с пятого этажа

Ведется доследственная проверка ужасного инцидента



В Улан-Удэ сегодня около полудня из окна квартиры, расположенной на пятом этаже одного из домов в микрорайоне Восточный, выпал полуторгодовалый ребенок. От удара при падении малыш получил тяжелые травмы. По факту падения началась доследственная проверка, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По предварительным данным, в момент происшествия вместе с ребенком в квартире находилась мать. Женщина мыла окно на кухне. Ребенок играл рядом. Через некоторое время она отошла к раковине, чтобы сменить воду, и оставила малыша одного на подоконнике. Мальчик спустя мгновение навалился на москитную сетку в открытой створке и выпал наружу. При падении малыш получил травмы головы, с которыми госпитализирован в больницу, где врачи борются за его жизнь. Он находится в коме.



Фото: «Номер один»



