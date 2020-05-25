В Бурятии привлекают к ответственности организаторов туров

Они тайком набирают группы паломников к буддийским святыням и иным популярным объектам



В Бурятии в социальных сетях появляются предложения по организации туристических групп для выезда в популярные места отдыха. В частности, предлагаются туры к лику Богини Янжимы, программы с посещением Меркитской крепости, «абрикосовой» рощи, статуи Будды и других популярных мест.



«При проверке информации из соцсетей по организации этих туристических программ специалистами Роспотребнадзора совместно с сотрудниками МВД установлено, что в нарушение указа главы Бурятии об ограничительных мероприятиях 24 мая предпринимателями был организован сбор туристической группы на Театральной площади. Организатор тура привлечена к административной ответственности.



Кроме того, выявлен факт организации выездов туристических групп на личном микроавтобусе в Бичурский район. Также осуществлялся сбор пассажиров под предлогом выезда с родственниками в село Бичура. В связи с этим я хочу обратиться к главам муниципальных образований и предлагаю усилить контроль за соблюдением требований указа главы Бурятии по временному приостановлению досуговых развлекательных, культурных и иных мероприятий», - сказал главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев на совещании Республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.



Глава Роспотребнадзора Бурятии отметил, что ограничительные мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции распространяются на все массовые мероприятия, в том числе и туристические поездки в составе групп, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Напоминаем, оперативным штабом на территории Бурятии запрещено проведение всех массовых мероприятий. Всем жителям республики необходимо соблюдать режим ограничительных мероприятий для обеспечения безопасности своего окружения.



Фото: Василий Тараруев



