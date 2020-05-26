В Улан-Удэ машинистам вернули 350 тысяч премиальных рублей

Бурятская транспортная прокуратура защитила права работников эксплуатационного локомотивного депо



Бурятская транспортная прокуратура пресекла грубые нарушения трудового законодательства и законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте в Эксплуатационном локомотивном депо Улан-Удэ, сообщили в надзорном органе.



Выявлены факты привлечения к работе в выходные дни без письменного согласия членов локомотивных бригад, превышения сверхурочной работы, нарушения порядка рассмотрения обращений граждан, нарушения требований законодательства при эксплуатации подвижного состава. А также - факты необоснованного лишения машинистов и их помощников премиальных выплат.



По внесенным протестам прокурора отменены шесть незаконных приказов о депремировании работников, 92 членам локомотивных бригад произведен перерасчет премий на общую сумму 350 тысяч рублей.



Руководству депо внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, приняты меры к устранению нарушений. Три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 14 – к материальной ответственности.



По постановлению прокурора заместитель начальника депо и машинист-инструктор привлечены к административной ответственности по статье 5.27 (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права) и статье 11.1 КоАП РФ (действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте) соответственно. Должностным лицам назначены наказания в виде штрафа.



Фото: РЖД

