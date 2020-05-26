В Бурятии почти на 10% упало производство молока

Аграрная статистика противоречива – за общим ростом скрываются падения



В Бурятии в 2019 году было произведено 121,7 тысячи тонн молока, что на 9,7% меньше, чем в предыдущем году. Производство яиц составило 86,7 миллиона штук и увеличилось в сравнении с 2018 годом на 5,2 %.



В хозяйствах всех категорий Бурятии в 2019 году произведено скота и птицы на убой (в убойном весе) 37,4 тысячи тонн, что на 1,7 % больше, чем в 2018 году, сообщает Бурятстат.



Небольшой средний рост достигнут за счет увеличения производства свинины на 6,4 % , баранины – на 5,6%, мяса птицы – на 11,2 %. А вот производство крупного рогатого скота уменьшилось на 3,9% и в 2019 году составило 16 тысяч тонн.



Удивляться не приходится, так как по состоянию на конец 2019 года в хозяйствах всех категорий Бурятии поголовье птицы выросло на 8,9 % (по сравнению с аналогичной датой предыдущего года) и достигло чуть более 489 тысячи голов. Увеличилось на 5,6% до 122,7 тысячи голов поголовье свиней. При этом поголовье овец и коз составило 272,7 тысячи голов, что на 2,5 % меньше уровня 2018 года. Республиканский «табун» состоит сегодня из 51,6 тысячи лошадей (на 1,1 % меньше показателей 2018 года). А крупного рогатого скота осталось на 0,5 % меньше, чем в 2018 году – 327,2 тысячи голов (на 0,5 % меньше).



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