Силовые структуры Бурятии начали обновляться дальневосточниками

Первым заместителем начальника Бурятской таможни назначен Иван Бурлака





Первым заместителем начальника Бурятской таможни с 26 мая приказом Федеральной таможенной службы назначен капитан таможенной службы Иван Бурлака, сообщили в пресс-службе таможни.



Иван Бурлака родился 19 сентября 1986 года в городе Советская Гавань Хабаровского края. После окончания в 2008 году Владивостокского филиала Российской таможенной академии по специальности «Экономика и управление на предприятии (таможня)» начал службу старшим таможенным инспектором отдела таможенного досмотра Хабаровского таможенного поста Хабаровской таможни. Позже был назначен на должность заместителя начальника Бикинского таможенного поста, затем заместителя начальника Приамурского таможенного поста (Центр электронного декларирования).



В Бурятию на новую работу переведен с поста заместителя начальника Хабаровской таможни по экономической деятельности.



Женат, воспитывает сына.



Фото: Бурятская таможня



