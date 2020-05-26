Житель Бурятии не потянул крупный штраф и теперь будет «тянуть» срок

Сельчанин не смог заплатить 10 миллионов рублей - двадцатикратный размер суммы взятки



В Бурятии 41-летнему жителю Баргузинского района, осужденному за коррупционное преступление, произвели замену наказания - с выплаты 10 миллионов рублей штрафа на реальный срок лишения свободы, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Ранее Поронайским городским судом Сахалинской области мужчина был осужден по двум статьям Уголовного кодекса РФ – за покушение на преступление и дачу взятки должностному лицу в крупном размере. В качестве наказания суд назначил ему выплату штрафа в размере двадцатикратной суммы взятки - 10 миллионов рублей.



Исполнительный документ о взыскании «штрафных» 10 миллионов поступил на исполнение к судебным приставам в Бурятию. В рамках исполнительного производства осужденный сумму задолженности в установленный законом срок не уплатил. В связи со злостным уклонением от уплаты штрафа судебный пристав предупредил должника о санкции в виде замены штрафа другим видом наказания и направил соответствующее представление в районный суд. Решение суда первой инстанции должник обжаловал в апелляционной инстанции.



В результате, апелляционная коллегия Верховного суда Бурятии, рассмотрев материалы дела с учетом тяжелого финансового положения должника постановила заменить ему назначенное наказание в виде штрафа на лишение свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале судебного заседания.



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