В Забайкалье общее число зараженных коронавирусом превысило 900

Болезнь для забайкальцев становится тяжелее - у 19% людей, поступивших в стационар без симптомов, развивается пневмония



В Забайкальском крае на 26 мая зарегистрировано 938 подтвержденных случаев наличия коронавирусной инфекции. За последние сутки скончались две женщины 84 и 67 лет. Общее число летальных исходов достигло 14.



Средний темп прироста за последнюю неделю – 6,2%. За последние шесть недель темп прироста остается высоким, сообщает официальный портал региона.



«Отмечается, что болезнь для забайкальцев становится тяжелее. У 19% людей, поступивших в стационар без симптомов, развивается пневмония. Среди тех, кто поступает с симптомами ОРВИ, пневмония развивается у 38%. С 18 мая коэффициент заражения непрерывно растет, сейчас он составляет 1,6. Чтобы говорить о снятии ограничительных мер, этот показатель должен быть не выше единицы», - сказала главный санитарный врач края Светлана Лапа.



За последние сутки моностационарах региона скончались две женщины 84 и 67 лет. У обеих был подтвержден диагноз COVID-19, имелись тяжелые сопутствующие патологии. Больные были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки из моностационаров выписаны 32 человека, всего - 417.



Первый случай COVID-19 зарегистрирован в Каларском районе. Также коронавирус зафиксирован в Чите и Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском районах края.



По мнению экспертов, ношение маски позволит сократить риск заражения COVID-19. Средства индивидуальной защиты органов дыхания позволяют значительно снизить риск заражения новой коронавирусной инфекцией, которая распространяется среди людей воздушно- капельным путем. В Забайкальском крае действует обязательный масочный режим.



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