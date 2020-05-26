Дежурные группы откроются ещё в пяти детсадах Улан-Удэ

Они заработают с 27 мая





В Улан-Удэ с 27 мая дежурные группы начнут работать еще в пяти детсадах: №52 «Ая-Ганга» по ул. Батожабая, №27 «Сэсэг» по ул. Толстихина, №96 «Калинка» пр. Строителей, №47 «Ёлочка» в мкрн Зверосовхоз и №113 «Капитошка» в мкрн Энергетик.

Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, в дежурные группы принимаются дети, чьи родители работают в организациях, деятельность которых не приостановлена. При приеме детей обязательно наличие справки с места работы родителей, а также справки от педиатра, в том числе об эпидемиологическом окружении в период коронавируса.Количество мест в детсадах ограничено, так как в одной группе должно находиться не более 15 человек.Напомним, с 25 мая начали работу дежурные группы в детских садах №3 «Колобок» в мкрн Исток, №111 «Дашенька» по ул. Московская, №41 «Ласточка» по ул. Добролюбова, №57 «Белочка» по пр. Победы, №1 «Номина» в 104 мкрн. На протяжении всего периода ограничительных мер продолжали работать дежурные группы в детских садах №70 «Солнышко» и №51 на Авиазаводе.В каждом детском саду организован «входной контроль» - термометрия сотрудников, детей, родителей, визуальный осмотр отсутствия признаков ОРВИ, проверяется наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки). Запрещается приводить и забирать ребенка лицам старше 65 лет. Все сотрудники детсадов получили отрицательный результат анализов на COVID-19.Фото: мэрия Улан-Удэ