В Бурятии перестали давать взятки на дорогах

66% автолюбителей из Бурятии ни разу не подкупали автоинспекторов





Автомобильный портал «Дром» провел опрос «Когда последний раз вы давали взятку инспектору ГИБДД?». Всероссийский опрос проводился с 21 по 28 апреля 2020 года среди пользователей автопортала «Дром». Всего проголосовало 17 829 человек. По его результатам 84% россиян не дают взяток или последний раз «очень давно» подкупали сотрудника дорожной полиции.

Что касается водителей из Бурятии, ни разу не давали взятку Госавтоинспектору 66% (47% жителей России), 25% — очень давно (37% по России).

Среди тех, кто нарушал закон, вариант «два–три года назад» выбрали 1,6%, «в прошлом году» —2%, «в этом году» — 1,2% и «на днях» — 4,4%.

Чаще всего водители дают взятки в Республике Саха (Якутия). Здесь 11,3% респондентов — почти в три раза больше, чем в среднем по России — выбрали вариант ответа «на днях». В Камчатском крае и Амурской области, напротив, никогда не давали взятки 72% и 70% соответственно.

Напомним, подкуп сотрудника ГИБДД — уголовное преступление. В качестве наказания нарушителю могут назначить принудительные работы, штраф или реальный срок в тюрьме (статья 291 УК РФ).