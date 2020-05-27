Что у нерпы на душе?

Кругом коронавирус, бизнес закрывается, люди сидят без работы, школьники воют от дистанционного обучения…

Что же делать? Правильно! Проверить уровень стресса у байкальских нерп.

В 2020 году Фонд поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал» выделит не менее 1 млн рублей на исследование нерпы.Гормональные исследования будут включать в себя определение уровня кортизола, тестостерона и прогестерона. Кортизол, главный стрессовый гормон, позволит охарактеризовать уровень стрессированности животных, а тестостерон и прогестерон — репродуктивную способность животных, сообщает пресс-служба фонда.А что вы думали? У нерпы тоже стресс! Она хоть и не учится дистанционно и не потеряла бизнес, но тоже живет в Бурятии. А это, знаете ли, уже немало…Однако множество вопросов остается без ответа. Каков уровень агрессии у тарбаганов? Как часто медведи впадают в депрессию? А как же буллинг среди куропаток? Нервные расстройства у ондатр?К сожалению, бюджет не резиновый и ответить на все эти вопросы в ближайшем будущем не представляется возможным. Хотя… Если сократить расходы на зарплаты учителей и врачей, вполне можно гораздо глубже разобраться в психологических проблемах бурятской фауны. Главное – правильно расставить приоритеты.Нарисовал Укусика Покусай