В Улан-Удэ идет благоустройство площади Советов

Укладывается новая тротуарная плитка - вибропрессованная, нескользящая и прочная



В столице Бурятии продолжается комплексное благоустройство площади Советов. Помимо ремонта автодорог по улицам им. Ленина, Ербанова, Сухэ-Батора и Коммунистическая будет заменена тротуарная плитка, высажены яблони и расширен один из остановочных карманов, сообщили в пресс-службе городской администрации.



Уже выполнен демонтаж 4 тысяч квадратных метров тротуарной плитки. «Новая тротуарная плитка вибропрессованная, нескользящая и прочная, прослужит долгие годы. В общей сложности будет заменено 14 тысяч квадратных метров тротуарного покрытия», – отметил начальник управления дорожного строительства Комитета по строительству администрации Улан-Удэ Андрей Дугаров.



Кроме того, проведены работы по выравниванию гранитного бордюрного камня и заменены пять опор электроосвещения на площади.



Также вместо старых тополей по улицам им. Ленина и Сухэ-Батора высажены 35 саженцев яблони, еще 13 готовят к посадке.



«Все яблони обеспечены капельным поливом. Деревья станут продолжением аллеи, высаженной по улице им. Ленина от перекрёстка с улицы Советской до улицы им. Ербанова. В последующем кроны яблонь сформируют в форме шара, что продолжит единый ансамбль деревьев в центре города», - рассказали в Комитете городского хозяйства администрации города.



Фото: ulan-ude-info.ru

