Владимир Тулонов: «Мы продолжаем озеленение Улан-Удэ»

На округе №21 высажены новые саженцы





На улицах Улан-Удэ становится все больше зелени. В последние годы эту тенденцию. замечают абсолютно все.

«Мы подумали с активом округа и решили высадить именно яблони. Потом обсудили идею с жителями, которые ее поддержали. Организовали субботник и высадили. Конечно, проводим полив, внесение удобрений. Недели через две будем, наверное, проводить уже прополку, подправим приствольные круги. Выживаемость саженцев стопроцентная, но, к сожалению, порой деревца за зиму ломают. Тогда мы досаживаем новые. Вид здесь уже изменился, радует взгляд. А когда яблони вырастут, то будет, вообще, красота. В этом году на этом участке, до осени, проведем пять субботников», - говорит депутат, проходя с осмотром вдоль ряда яблонь.





«Мы на округе ежегодно ведем посадки. Свой план по озеленению проводим, как в силу профессиональной деятельности по управлению многоквартирными домами, так и с участием жителей. Как депутат городского совета, уделяю большое внимание озеленению городских территорий, магистральных улиц. Посадки бывают и весенние, и осенние», - говорит Владимир Тулонов, депутат Улан-Удэнского городского совета депутатов.В этом году также высажено около 50 саженцев – на ул. Солнечной и Боевой. Они пополнили ряды ранее высаженных саженцев.Владимир Тулонов постоянно держит на контроле результаты проделанной работы. Например, в 2018-2019 гг. на округе при его поддержке и личном участии было высажено 120 саженцев деревьев и кустарников – яблоня, морошка, черемуха, акация.Результат налицо. Например, небольшие яблоньки, которые высадили на участке ул. Павлова, уже радуют красивыми белыми цветами.Раньше здесь наблюдалась совсем другая картина. «Этот участок был проблемным местом на округе. Много лет люди просили его благоустроить», - вспоминает депутат.Теперь здесь хорошая дорога, тротуар, выложенный плиткой, освещение, сделанное в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры», и множество яблонек.Когда закончилась зима, один субботник уже провели.Озеленение на округе координируется с масштабной муниципальной программой «Зеленый город».«Мы в стороне не остаемся, вносим свою лепту. Сейчас присмотрели место на ул. Боевой, на правой стороне, ул. Зои Космодемьянской – метров сто, ул. Солнечной. Это не придомовые территории, а городская территория, магистральные дороги. Сейчас идет процесс согласования какие кусты лучше будет посадить», - отмечает Владимир Тулонов.Конечно, в озеленение вовлечены окрестные жители. Посадив деревца своими руками, они потом интересуются, берегут, следят за ними. Но, учитывая, противоэпидемические ограничения, этой весной посадки проводили без участия населения.«Владимир Иннокентьевич (Тулонов – прим.) огромную работу проводит на округе – благоустройство, асфальтирование, освещение. Благоустройство он начинал, как директор управляющей компании. Ему помогали наши уважаемые женщины, садили деревья возле домов на придомовой территории. А потом по его инициативе высадили саженцы на городских территориях. Душа радуется. Как посадили, жители приходили и поливали, чтобы прижились», - рассказывает об яблоневой аллее Валентина Бутенкова, местная жительница.Улучшение жизни округа продолжится. С каждым годом он будет становиться более зеленым, более благоустроенным, как и весь Улан-Удэ – город для людей.Фото: «Номер один»