В Бурятии известный борец отказался от подарков в пользу голодающих

Вместо них спортсмен попросил помощи в волонтерской акции





Известный бурятский вольник Арсалан Будажапов на днях отметил 27-й день рождения. Вместо подарков спортсмен попросил помощи в волонтерской акции – Арсалан собрал денег и накупил продуктов для нуждающихся семей.

С этими деньгами спортсмен отправился в магазин, где закупил продукты. Наборы получились солидными: не только крупы и картошка, но и мясо, курица, масло, печень и конфеты. Полные пакеты еле уместились в пять больших тележек. Помочь удалось нескольким семьям с маленькими детьми и одинокой бабушке, с трудом сдерживавшей слезы, увидев у себя на пороге чемпиона с пакетами еды.







Арсалан Будажапов известен бурятским болельщикам как победитель чемпионата Азии. Талантливый борец уже несколько лет считается легионером, выступает за Кыргызстан. Он и его жена Дарима Санжеева, также входившая в сборную России по женской борьбе, живут в Улан-Удэ. Но на время пандемии уезжали в Агу, где у Арсалана небольшое фермерское хозяйство.Сам Арсалан успевает не только тренироваться, но и заниматься семейным делом – спортивным магазином.О том, чтобы помочь другим, думал давно. И о сборе денег объявил в свой день рождения.- Дорогие мои друзья! Вы знаете, меня беспокоит одна мысль, что очень много людей стали нуждаться в необходимых вещах, даже в продуктах питания. У меня есть к вам предложение. Давайте вместе с вами сделаем доброе дело, соберем, кто сколько сможет, денег. На собранную сумму купим продуктовые наборы и раздадим нуждающимся людям и семьям. Сделаем для них хотя бы маленький праздник, - написал в соцсетях спортсмен.Жители Бурятии быстро откликнулись – после поздравлений в адрес чемпиона посыпались похвалы и первые переводы. Одной из таких помощников стала самбистка Анна Щербакова, перечислившая тысячу рублей. Были переводы и меньше – все суммы Арсалан аккуратно вписывал в тетрадку. За два дня собралась более 15 тыс. рублей.- Благодаря вам выполнили важную миссию – помогли нескольким семьям, которым действительно нужна была поддержка. На самом деле таких семей очень много. Я призывают вас, друзья, не относиться к этому равнодушно и по возможности протягивать руку помощи. Благодарю и жму руку каждому, кто внес вклад, – поблагодарил всех участников акции спортсмен.Одним из тех, кто вдохновил Арсалана на поступок, стал олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев. Самый известный в мире борец на время пандемии стал работать волонтером и помогает дагестанским семьям. Там сложилась самая тяжелая ситуация с коронавирусом.- Если не мы, то кто? Если кому-то непросто, если в беде старики и дети, как можно не помочь, тем более что есть такая возможность. В таких ситуациях борцы должны быть на передовой, — сказал Садулаев.Садулаев, чемпионы мира Магомед Курбаналиев и Абдусалам Гадисов, чемпионы Европы Курбан Шираев и Шамиль Кудиямагомедов и их тренеры развозят продукты по семьям Махачкалы и других городов и сел.Фото: vk.com/wrestbur, скриншот видео