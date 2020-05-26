В Бурятии возбуждено 18 уголовных дел по фактам природных пожаров

По трем уголовным делам установлены подозреваемые, которые признали свою вину



С начала пожароопасного периода в Бурятии дознавателями органов Государственного пожарного надзора по фактам уничтожения и повреждения лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем по частям 1 и 2 статьи 261 Уголовного кодекса Российской Федерации возбуждено 18 уголовных дел. Ущерб от совершенных преступлений превысил 53 миллиона рублей, сообщили в региональном главке МЧС.



Несоблюдение требований пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнем остаются основными причинами природных пожаров на территории республики.



Как рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Бурятит Евгений Попов, в результате расследования по трем уголовным делам в Еравнинском и Хоринском районах установлены виновные лица. Подозреваемые признали свою вину и в содеянном раскаялись, в двух случаях возместили причиненный ущерб. За совершение преступлений им грозит лишение свободы сроком до трех лет.



Главное управление МЧС России по Бурятии напоминает о действии в регионе особого противопожарного режима. Гражданам необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, запрещено использование открытого огня, как в лесу, так и на территории населенных пунктов.



Информацию о нарушении правил пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на телефон доверия Главного управления МЧС России по Бурятии – 8(3012) 39-99-99. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.



Фото: 03.mchs.gov.ru

