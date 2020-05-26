В Улан-Удэ завершился набор малышей в детсады

Комплектование на 2020-2021 учебный год прошло в автоматическом режиме



Комитет по образованию Улан-Удэ провел сегодня плановый набор в детские сады на 2020-2021 учебный год. Путевки получат 6068 детей, что на 1344 больше, чем в прошлом году, сообщили в администрации столицы Бурятии.



За процедурой комплектования наблюдал представитель «Совета отцов» детского сада №35 «Алые паруса» Саян Будаев.



Напомним, что процедура проходит в автоматическом режиме при помощи системы «Электронное образование Республики Бурятия». Программа учитывает ряд факторов: дату постановки на учет, возрастную категорию ребенка, желаемую дату зачисления, набирает ли такую возрастную категорию конкретный детский сад. Кроме того, программа учитывает 50% детей льготной категории и 50% из общей очереди. Набор осуществляется по возрастам от 1,5 до 7 лет.



«Техническую функцию при комплектовании осуществляет оператор, который имеет доступ к работе системы. Процесс комплектования занимает от 30 до 40 минут. По его результатам программа формирует протокол, который утверждается председателем и начальником отдела дошкольного образования Комитета по образованию», - сообщили в комитете.



С итогами майского комплектования родители могут ознакомиться на портале sad.obr03.ru по номеру свидетельства о рождении. Протокол комплектования будет размещен в официальных аккаунтах Комитета по образованию в социальных сетях.



Всего в городе Улан-Удэ насчитывается 44 муниципальных дошкольных образовательных организаций и более 60 частных детских садов.



Фото: ulan-ude-info.ru

