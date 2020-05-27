В Чите вновь вводят ограничения из-за коронавируса

«Закручивать гайки» заставил стремительный рост COVID-19



Роспотребнадзор потребовал ограничить работу торговли в Чите из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции. О необходимости нового введения ограничений на оперативном штабе заявила главный санитарный врач Забайкальского края Светлана Лапа, сообщает официальный портал края.



Ежесуточный прирост количества заболевших в течение шести недель требует введения ограничительных мер. По темпам прироста Забайкалье опережает большинство регионов Дальнего Востока. Растет летальность – уже 14 человек умерло.



По указанию главного санитарного врача вводится запрет на работу объектов торговли непродовольственными товарами по площади до 400 квадратных метров при отсутствии отдельного наружного уличного входа, а также - запрет на работу объектов торговли непродовольственными товарами, торговых центров, рынков, предприятий сферы услуг после 18:00 и в выходные дни.



На заседании оперштаба отмечено, что предприятия и жители массово игнорируют санитарно-эпидемиологические требования.



Между тем, минздрав России направил в Забайкальский край сводную группу своих специалистов по личному распоряжению главы ведомства Михаила Мурашко. Это продиктовано неблагоприятной обстановкой на территории региона в связи распространением коронавирусной инфекции. В состав группы включены эксперты федерального минздрава.



Фото: 75.ru

