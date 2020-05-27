В Бурятии чиновники проигнорировали обращение золотодобытчиков

В дело пришлось вмешаться прокуратуре





Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе администрации Окинского района.

«Золотодобывающая организация для заключения договора аренды земельного участка под размещение производственных зданий направила заявление в районную администрацию. Органом местного самоуправления в установленный законом 30-дневный срок указанное заявление не рассмотрено, ответ не дан», - рассказали в надзорном ведомстве.Для устранения нарушений закона прокурор внес в муниципалитет представление, по результатам рассмотрения которого администрацией заключен договор аренды.Фото: «Номер один»