В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 1364

В республике продолжается рост коронавирусной инфекции, умер девятый пациент



В Бурятии сегодня общее число случаев заражения COVID-19 достигло 1364. Это на 51 больше, чем было во вторник, сообщило республиканское управление Роспотребнадзора. Из них в Улан-Удэ – 756 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 644 человека. Умерли девять человек.



Девятый скончавшийся - 58-летний мужчина из Джидинского района. Страдал миеломной болезнью III Б стадии, множественно-очаговой формы (злокачественное новообразование кроветворной системы), прошел три курса полихимиотерапии. У пациента имелись сопутствующие заболевания: сахарный диабет, гипертоническая болезнь, опухоль левой почки (оперирована в 2018 году). 21 мая в связи с выявлением новой коронавирусной инфекции госпитализирован в специализированный стационар по ул. Пирогова. Течение инфекции COVID-19 тяжелое, осложнилось двусторонней полисегментарной пневмонией, сепсисом, полиорганной недостаточностью. С 22 мая проводилась интенсивная терапия в отделении реанимации и интенсивной терапии, ИВЛ. А 24 мая произошел крупноочаговый инфаркт миокарда, осложнившийся кардиогенным шоком, нарушением сердечного ритма. Состояние больного оставалось тяжелым - 26 мая наступил летальный исход.



Из 51 нового случая COVID-19: 8 человек – прибывшие из регионов РФ, 14 человек – из очага РКБ им. Н.А. Семашко, два человека – из очага в Баунтовском районе, 4 человека – обследованы в рамках мониторинга ОРВИ и пневмонии, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 960 человек, все лабораторно обследованы.



На 27 мая в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 539 больных. Из них 59 детей. На амбулаторном лечении находятся 172 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находится четыре тяжелых пациента с COVID-19. На ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся восемь тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ два пациента, старше 65 лет - один. В стационаре на ул.Пирогова 30 «а» находится в реанимации четыре человека, на ИВЛ один больной. Старше 65 лет нет.



В девяти обсерваторах сегодня находятся 244 человека.



За сутки проведено исследований на коронавирус от 2577 человек, с нарастающим итогом – 86 435 . Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



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