В Улан-Удэ капремонт дороги в 102-й микрорайон завершится на этой неделе

Позже вдоль дороги обустроят тротуары





В Улан-Удэ завершается капитальный ремонт дороги в 102-й микрорайон. Подрядчик ООО «СК Олимп» уже приступил к асфальтированию дороги протяженностью 1,2 км. Предварительно были установлены бортовые камни и снято старое покрытие с проезжей части.

Ремонт дороги ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели выделено около 12,5 млн рублей.- Изначально проект ремонта дороги не предусматривал строительство тротуаров. Однако по просьбам жителей было принято решение на сэкономленные от всех торгов деньги, в том числе, обустроить здесь дорожки для пешеходов. Тротуары планируют построить от прогимназии №108 до остановки 102 мкрн с двух сторон, а также от этой же остановки до магистрали по ул. Бабушкина с одной стороны - по ходу движения в город справа, - сообщил начальник Управления дорожного строительства Комитета по строительству администрации Улан-Удэ Андрей Дугаров.Работы по устройству тротуаров будут проведены после проведения торгов, ориентировочно в июле текущего года. Работы по асфальтированию проезжей части планируется завершить до конца этой недели.Фото: мэрия Улан-Удэ