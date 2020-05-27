Житель Улан-Удэ продал дом, чтобы заплатить алименты сыну

Пристав помогла горожанке взыскать с бывшего мужа свыше 200 тысяч рублей долга







В Улан-Удэ судебный пристав добилась того, что молодой отец погасил бывшей жене с ребенком задолженность по алиментам в размере свыше 200 тысяч рублей, сообщили в УФССП по Бурятии.



Согласно решению суда, на молодого отца возложили обязанность уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего сына и бывшей супруги до достижения их ребенком трехлетнего возраста. В службе судебных приставов возбудили исполнительное производство, в ходе которого должник периодические платежи по алиментам производил не регулярно. В результате, у мужчины образовалась крупная задолженность.



В целях исполнения требований исполнительного документа судебный пристав установила имущественное положение должника. На частный дом, доставшийся ему по наследству, сотрудник наложила арест и привлекла специалистов-оценщиков.



После процедуры оценки судебный пристав ознакомила должника с отчетом специалиста. Согласившись с оценкой имущества, должник нашел покупателя, который изъявил желание приобрести дом и в счет частичной оплаты стоимости имущества произвести уплату алиментного долга.



С помощью POS-терминала, установленного в специализированном отделе по взысканию алиментных платежей, покупатель оплатил не только задолженность по алиментам в размере 220 тысяч рублей, но и сумму исполнительского сбора в 15 тысяч рублей.



После поступления денежных средств на депозитный счет структурного подразделения судебный пристав вынес постановление о снятии ареста с недвижимого имущества, а взысканные средства направил на счет взыскателя.



Фото: «Номер один»

