Военных, дислоцированных у Байкала, вооружили станцией опреснения воды

Комплексная станция очистки и опреснения воды поступит в соединение ВВО в Бурятии

В ближайшее время на вооружение мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, поступит новейшая станция комплексной очистки и опреснения воды СКО-10, сообщили в пресс-службе ВВО.Комплект специального оборудования машины размещен на высоко проходимой базе автомобиля УРАЛ-532361 и предназначен для очистки воды от естественных загрязнений, а также опреснения воды в условиях отсутствия искусственных источников водоснабжения. Станция включает блоки очистки, опреснения и обеззараживания воды, электронасосы, вспомогательное оборудование, а также запасные части и принадлежности.Система технологичных блоков очищает воду от механических частиц, взвесей, коллоидных соединений, трехвалентного железа, обезвреживает от антропогенных веществ и ядов органического происхождения, дезактивирует от радионуклидов, включая продукты ядерного взрыва, обеззараживает от бактерий и вирусов.Все процессы полностью автоматизированы. Более того, количество датчиков и анализаторов позволяет расчету, в составе трех человек, не подходить к воде в случае чрезвычайной ситуации. Все анализы и пробы можно проводить дистанционно. По оценке специалистов инженерной службы, станция СКО-10 способна в полном объеме круглосуточно обеспечить чистой водой более 1 тысячи военнослужащих в полевых условиях.Задача опреснения воды в регионе, расположенном у Байкала и имеющим на своей территории другие озера и много рек, выглядит несколько анекдотично. А вот очистка воды вполне актуальна. Напомним, Бурятия вошла в федеральный проект «Чистая вода». Он предусматривает, что в ближайшие шесть лет качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения должны быть обеспечены 66% жителей республики, сегодня эта цифра составляет 44,1%. Программа рассчитана до 2024 года. Планируется, что к этому времени водозаборные сооружения, объекты водоподготовки и сети централизованного водоснабжения построят по всей республике. Цена вопроса – около 9 миллиардов рублей.Фото: function.mil.ru