В Бурятии доставляют продукты детям одиноких родителей

Всего сформировано более 12 тысяч наборов, почти 30 процентов вручены получателям



В Бурятии для 18 районов отгружены и доставлены 10 777 продуктовых наборов, которые предназначаются для детей одиноких родителей, сообщили в министерстве социальной защиты республики.



Продукты доставлены в Баргузинский, Баунтовский, Джидинский, Еравнинский, Заиграевский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Окинский, Кяхтинский, Кижингинский, Прибайкальский, Тункинский, Селенгинский, Тарбагатайский, Хоринский и Курумканский районы и в Улан-Удэ. В ближайшее время оставшаяся часть гуманитарной помощи отправится в Мухоршибирский, Бичурский, Муйский, Северобайкальский районы и в Северобайкальск.



Отметим, всего сформировано более 12 тысяч продуктовых пакетов. Их уже получили около 4 тысяч семей – это почти 30% от общего количества сухпайков.



«Напомню, по поручению главы Бурятии одиноким родителям будет выдан продуктовый набор на каждого ребенка в семье. В апреле такая помощь уже была оказана, в мае сформирована и распределяется дополнительная партия адресной помощи в виде продуктов первой необходимости», - отметила руководитель ведомства Татьяна Быкова.



Главное условие - семья должна состоять на учете в органах социальной защиты населения и получать пособие на ребенка. Мера поддержки предусмотрена для родителей, чьи дети не посещают школу и поэтому не получили продуктовые наборы, предусмотренные для школьников, получающих льготное питание в образовательных учреждениях.



Фото: egov-buryatia.ru/minsoc

