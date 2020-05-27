В Бурятии открываются пункты проката техсредств реабилитации

Это делается в рамках программы «Старшее поколение», входящей в национальный проект «Демография»







В Бурятии в нынешнем году откроются два новых пункта проката технических средств реабилитации: в Улан-Удэ на базе дома-интерната «Доверие» и на базе Заиграевского дома-интерната для пожилых и инвалидов, сообщили в минсоцзащиты республики.



«В 2021 году такие пункты откроются еще в четырех районах, в 2022 году они появятся во всех районах республики. В 2020 году на это проектом «Старшее поколение» предусмотрено финансирование более 2 миллионов рублей», - рассказала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. .



Бурятия с начала года вошла в число регионов–участников проекта «Старшее поколение», входящего в национальный проект «Демография». Это комплексная программа поддержки людей пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность самообслуживания. Проектом «Старшее поколение» предусмотрено создание пунктов проката технических средств реабилитации. Они указываются в индивидуальной программе реабилитации/абилитации инвалида и предоставляются через Фонд социального страхования. Но у граждан, в том числе не имеющих инвалидности, иногда возникает временная необходимость в них.



Пункт проката таких средств при Улан-Удэнском доме инвалидов-колясочников им. Эржены Будаевой работает с 2009 года. Получить на прокат необходимую вещь можно сроком до полугода и возможностью продления договора до одного года. Эта услуга востребована, так как восполняет временную необходимость использования средств реабилитации. Так, наибольшим спросом пользуются костыли обычные и с подлокотниками, ходунки, трости и кресла-коляски взрослые и детские.



За 2019 год произведено около 400 выдач в аренду средств реабилитации. С начала 2020 года услугами проката воспользовались 93 раза, в том числе 38 раз выдавались костыли и трости, 38 раз - кресла–коляски, 14 раз – ходунки, а также производилась выдача тонометров, носилок, устройств «тревожная кнопка» на общую сумму 55 799 рублей.



В пункте проката также имеются говорящий термометр, говорящий калькулятор, измеритель артериального давления и частоты пульса OMRON, устройство против скольжения «Зимоходы», флеш-плееры для прослушивания аудиокниг. В 2020 году за счет внебюджетных средств приобретены трости, ходунки и костыли (деревянные, металлические, с подлокотниками).



Люди, которые больше не нуждаются в личных технических средствах реабилитации, могут передать их в пункт проката по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 44 «А», каб. 63, тел. 46-02-54. Часы работы - с понедельника по четверг: с 08:30 до 17:30, в пятницу: с 08:30 до 16:30, с перерывом на обед с 12:00 до 13:00. Суббота и воскресенье – выходные дни. Наличие и прайс-лист на прокат технических средств реабилитации можно узнать по телефону 8(3012)46-02-54.



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