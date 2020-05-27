В Бурятии военные объекты снабдили инновационной охраной

Системы «ПОРП-1» и противотаранные устройства «Рубеж 4000» предотвратят несанкционированное проникновение



В Бурятии в систему защиты на объектах Восточного военного округа введены новейшее оборудование охраны комнат хранения оружия и режимных помещений «ПОРП-1», а также системы остановки колесного транспорта «Рубеж 4000», сообщили в пресс-службе ВВО.



Особенность применяемой дистанционной системы охраны позволяет осуществлять независимый контроль обстановки на объектах и определять место и время нарушения. Также в приборе предусмотрена функция управления внешними устройствами. В частности, включение звукового и светового оповещения, включение активной защиты, блокирования выходов помещения, включение активного средства пожаротушения.



Использование таких средств охраны в соединениях и воинских частях общевойсковой армии ВВО позволяет повысить защищенность военных объектов, в разы сократить время реакции подразделений караульной службы в случае несанкционированного проникновения на объекты и принимать меры к их предотвращению.



Гидравлические противотаранные устройства «Рубеж-4000» врезного типа с предварительно изготовленным бетонным армированным основанием планируется установить на контрольно-пропускных пунктах, при въезде на территорию режимных военных объектов общевойскового объединения ВВО. Дорожный блокиратор препятствует проникновению на территорию охраняемого объекта транспортных средств массой до 30 тонн.



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