ЗГРП одним из первых в Бурятии осуществило «компенсационные» посадки леса

Вместо вырубленных деревьев компания высадила новые





По договору аренды лесного участка в Баунтовском районе Забайкальское горно-рудное предприятие ранее произвело вырубку лесных насаждений на площади 28,6 га для геологического изучения недр. Уже в мае этого года предприятие одним из первых в регионе приступило к выполнению мероприятий по лесовосстановлению на землях лесного фонда республики.

Лесные участки, на которых такое лесовосстановление возможно, определило Республиканское агентство лесного хозяйства. В данном случае был выбран участок в Заиграевском лесничестве, соответствующий вырубленной ЗГРП площади – 28,6 га для проведения лесовосстановительных мероприятий.





После согласования участка работ и проекта лесовосстановления в РАЛХ, Заиграевский лесхоз по договору с ЗГРП осуществил посадку сеянцев сосны в Заиграевском лесничестве на соответствующей площади.







«Всего на данном участке было высажено 117 тысяч сеянцев. Площадь, на которой проводились работы, была пройдена лесным пожаром в 2017 году. В связи с тем, что естественный процесс лесовостановления не начался, было запланировано проведение мероприятий по искусственному лесовостановлению. Кроме того, в течение следующих 10 лет на участке запланированы поддерживающие мероприятия: дополнение лесных культур по итогам инвентаризации, агротехнический лесоводственный уход и др. Таким образом, по итогам выполнения указанных мероприятий на 2029 год запланирован перевод площади в покрытые лесом земли», рассказал руководитель Заиграевского лесхоза Алексей Постоялко.





Согласно новым требованиям законодательства, организации обязаны выполнить работы по лесовосстановлению или лесоразведению в границах территории соответствующего субъекта РФ на площади, равной площади вырубленных лесных насаждений, в том числе при выполнении работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых.Для этих целей ЗГРП приобрело в лесном питомнике «Кикинский лесхоз» более 117 тысяч штук сеянцев сибирской сосны. Сеянцы выбирались на территории республики с учетом районирования и наличия соответствующих сертификатов.На этом мероприятия по лесовосстановлению не заканчиваются. Ещё на протяжении 10 лет ЗГРП совместно с профессионалами лесхоза будет обеспечивать уход за созданными лесными культурами, а в случае низкой приживаемости их дополнение.По словам заместителя руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Сергея Грязнова, на сегодня в Бурятии четыре предприятия выполнили работы по посадке леса на площади 73 гектара. Остальные лесопользователи планируют выполнение работ осенью.Фото: ЗГРП