Швейцарцы выпустили часы в защиту Байкала

Их стоимость почти 160 тыс. рублей





Часовая компания Oris, бренд, считающийся в мире одним из элитных, выпустила специальную лимитированную серию наручных часов в защиту самого глубокого пресноводного озера Байкал. Стоимость одного экземпляра – почти 160 тыс. рублей.

Миссия компании Oris по содействию изменениям к лучшему продолжается выпуском высокофункциональных дайверских часов, разработанных в сотрудничестве с исследовательским центром Lake Baikal Foundation, который работает над сохранением сибирского озера Байкал, самого глубокого в мире пресноводного озера, говорится на сайте компании.Описание наручных часов, призванных защитить Байкал, таково: «В отделке каждого экземпляра использована задняя крышка корпуса с декоративной вставкой, напоминающей байкальский лед, и гравировкой номера экземпляра в лимитированной серии. Всего будет произведено только 1999 экземпляров как напоминание о 1999 годе, когда Россия приняла закон об охране озера Байкал, защищающий озеро».Каким образом элитные часы должны защитить озеро, не совсем понятно. Возможно, речь идет о привлечении таким образом внимания к проблемам экологии Байкала.Oris — швейцарская часовая компания, выпускающая механические наручные часы класса «люкс». Основана в 1904 году. Ассортимент Oris составляют только высококачественные механические часы, целиком соответствующие требованиям маркировки Swiss Made. Инженеры Oris разработали и запатентовали десятки ноу-хау.Фото: oris.ch