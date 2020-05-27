Депутаты горсовета остались недовольны качеством ремонта дорог в Улан-Удэ

Ремонт на улицах Революции 1905 года и Хахалова рекомендовано приостановить





Депутаты горсовета Улан-Удэ рекомендовали приостановить ремонт дорог на улицах Революции 1905 года и Хахалова. Такое решение было принято на заседании Комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию, пообщили в пресс-службе горсовета.

На заседании был заслушан доклад начальника Управления дорожного строительства Андрея Дугарова, который рассказал депутатам о ходе ремонтно-дорожной кампании города в 2020 году.- По каждому объекту созданы чаты в мессенджере с участием представителей заказчика, подрядчика, представителей структурных подразделений администрации города, в которых обсуждаются все вопросы, связанные с ремонтными работами на объекте,- рассказал Андрей Дугаров.Депутаты, на округах которых идут дорожно-ремонтные работы, будут включены в эти чаты. Также после проведения обучающего онлайн-семинара по основным требованиям приемки дорожных работ в чаты добавят помощников депутатов и общественников.26 мая состоялся первый объезд инициативной группы, которая была сформирована по предложению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова. В нее вошли депутаты, представители Общественной палаты Улан-Удэ, активные горожане и представители некоммерческая организация «Союз дорожников Бурятии».Были зафиксированы нарушения. Так, на участке по ул. Революции 1905 года претензии вызвало устройство ливневой канализации.- Идет несоответствие с проектом. Сейчас будем смотреть, почему так спроектировано, так как сюда стекается основная масса воды и эта ливневая канализация должна справляться с потоком. Лучше разобраться на начальном этапе ремонта, чтобы в дальнейшем подрядчику не пришлось выполнять двойные работы, - отметил председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.На улице Хахалова возникли вопросы по бордюрным камням, идет засыпка зеленых насаждений, есть претензии по технологии. Отсутствует схема организации дорожного движения.Депутаты единогласно решили, что ремонтные работы по улицам Революции 1905 года и Хахалова нужно приостановить до выяснения всех обстоятельств и принятия правильного решения.По данным на 27 мая, в Улан-Удэ в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведутся ремонтные работы на 23 объектах. Еще на четырех работы начнутся до 1 июня.Фото: горсовет Улан-Удэ