В Бурятии резко упал оборот розничной торговли

Более 60% из того, что покупают жители республики - продукты

В Бурятии в апреле оборот розничной торговли уменьшился по сравнению с мартом на 18% , а по сравнению с апрелем 2019 года – на 15,7 %, сообщает Бурятстат.В структуре оборота розничной торговли доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия увеличилась с 53,7 % в марте текущего года до 60,1 % в апреле. Субъекты малого предпринимательства формировали 84,3% всего оборотарозничной торговли.Оборот общественного питания в апреле уменьшился по сравнению с мартом на 21,6 % , по сравнению с апрелем 2019 года – на 21,2 %. Индивидуальные предприниматели, занятые в общественном питании, формировали 71,3 % оборота, их оборот в апреле сократился на 21,5 % по сравнению с мартом текущего года.Фото: pixabay.com и Бурятстат